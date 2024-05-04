Λογαριασμός
Τη Θεία Λειτουργία της πρώτης Αναστάσεως παρακολούθησε σήμερα το πρωί, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Τήνο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα στο νησί των Κυκλάδων, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία. 

