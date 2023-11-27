Η φονική έκρηξη, που συγκλόνισε τον περασμένο μήνα το νοσοκομείο αλ-Άχλι στη Λωρίδα της Γάζας, οφειλόταν πιθανόν σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας, ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW).

«Η έκρηξη, που σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς αμάχους στο Αραβικό Νοσοκομείο αλ-Άχλι στις 17 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα, ήταν αποτέλεσμα ενός αυτοπροωθούμενου πυρομαχικού, όπως αυτά που χρησιμοποιούν εν γένει παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις», το οποίο έπληξε το χώρο του νοσοκομείου, ανέφερε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ η εν λόγω οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στη δήλωση αναφέρεται πως χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να προσδιοριστεί ποιός εκτόξευσε τη ρουκέτα και αν παραβιάσθηκε το δίκαιο του πολέμου.

«Τα θύματα και οι οικογένειες αυτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν ενώ αναζητούσαν την ασφάλεια στο νοσοκομείο αξίζουν να υπάρξει πλήρης διερεύνηση για να προσδιοριστεί τι συνέβη και ποιος ευθύνεται», ανέφερε η Άιντα Σόγιερ του Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Μια εβδομάδα μετά την έκρηξη, ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει πως οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και εμπειρογνώμονες στα όπλα είπαν ότι αυτή προκλήθηκε πιθανόν από παλαιστινιακή ρουκέτα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο.

Το Ισραήλ είχε υποστηρίξει πως το νοσοκομείο επλήγη από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα αεροφωτογραφίες, ηχογραφήσεις και βίντεο για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους.

Σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς υγειονομική αρχή στη Γάζα, εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν από την έκρηξη. Το HRW δηλώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αυτούς τους αριθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.