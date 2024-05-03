Κάθε Πάσχα από το 1978, εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο καθηλώνονται από το διαπεραστικό – σχεδόν απόκοσμο - γαλάζιο βλέμμα του Ρόμπερτ Πάουελ (Robert Powell), που σε ηλικία 31 ετών ενσάρκωσε ιδανικά τον «Ο Ιησού από τη Ναζαρέτ».

Η εμβληματική ταινία του Φράνκο Τζεφιρέλι κατάφερε να κάνει τον κόσμο να πιστέψει ότι αυτή είναι η πραγματική, ιστορική μορφή του Υιού του Θεού και τον Πάουελ να εκλιπαρεί σε παλιότερη συνέντευξή του: «Σταματήστε να με λατρεύετε, δεν είμαι ο Ιησούς!»

O Ρόμπερτ Πάουελ και ο Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι, αμέσως μετά την προβολή της ταινίας "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ" στο Παρίσι, 7 Ιανουαρίου 1978

«Όταν υποδύθηκαν τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία. Ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού» είχε δηλώσει παλιότερα ο Πάουελ.

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι το πρώτο πράγμα που έκανε όταν τελείωσαν τα γυρίσματα ήταν να κόψει τα μαλλιά του και να ξυριστεί.

Πώς πήρε τον ρόλο του Ιησού

Αρχικά οι παραγωγοί σκέφτηκαν να δώσουν τον ρόλο σε έναν σημαντικό Αμερικάνο ηθοποιό – με βασικότερους υποψήφιους τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Αλ Πατσίνο. Όμως ο Τζεφιρέλι πίστευε ότι η εμφάνισή τους ήταν τελείως κόντρα από την παγιωμένη «εικόνα» του Χριστού.

Την ίδια ώρα ο άγνωστος τότε Πάουελ είχε κάνει κάποια δοκιμαστικά για τον ρόλο του Ιούδα Ισκαριώτη. Όταν είδε τα δοκιμαστικά αυτά ο Τζεφιρέλι αναρωτήθηκε: «Αν ο Ιούδας έχει τόσο εκφραστικά μάτια, του Ιησού πως πρέπει να είναι;».

Και ο Πάουελ πήρε τελικά τον ρόλο, υπό έναν όρο: πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του Μπάρμπαρα Λορντ, γιατί ο παραγωγός Sir Λιού Γκρέιντ δεν δεχόταν ο ηθοποιός που έπαιζε τον Χριστό να ζει στην αμαρτία!

Σήμερα,ο 79χρονος ηθοποιός κάνει ελάχιστες εμφανίσεις - ενδεικτικά τον Μάιο θα συμμετέχει σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4 — Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.