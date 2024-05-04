Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αντέδρασε με εμφανή ενόχληση σήμερα σε σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν χαρακτήρισε τη χώρα που θεωρείται στενός σύμμαχος της Ουάσιγκτον «ξενόφοβη», επίθετο με το οποίο περιέγραψε επίσης την Κίνα και τη Ρωσία: για το Τόκιο, η δήλωση αυτή ήταν «λυπηρή» και λαθεμένη.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης την Τετάρτη, ο κ. Μπάιντεν φάνηκε να βάζει στο ίδιο τσουβάλι συμμάχους της χώρας του (Ιαπωνία, Ινδία) και αντιπάλους της (Κίνα, Ρωσία), υποστηρίζοντας πως και οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της άρνησης των πολιτικών ηγεσιών τους να δεχθούν μετανάστες.

«Γιατί αντιμετωπίζει τόση στασιμότητα η Κίνα σε οικονομικό επίπεδο; Γιατί έχει προβλήματα η Ιαπωνία; Και η Ρωσία; Και η Ινδία; Επειδή είναι ξενόφοβες. Δεν θέλουν μετανάστες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με καταγραφή των δηλώσεών του που δεν δημοσιεύθηκε παρά προχθές Πέμπτη.

Αντιδρώντας, το Τόκιο τόνισε πως βρίσκει «λυπηρό το ότι διατυπώθηκαν σχόλια που δεν βασίζονται σε ακριβή κατανόηση της πολιτικής της Ιαπωνίας».

Το σχόλιο του κ. Μπάιντεν αποκαλύφθηκε προτού συμπληρωθεί ένας μήνας αφότου παρέθεσε πολυτελές επίσημο κρατικό δείπνο στον Φουμίο Κισίντα, επιδεικνύοντας —πράγμα σπάνιο— ιδιαίτερη διπλωματική εύνοια στον ιάπωνα πρωθυπουργό.

Η αμερικανική προεδρία έσπευσε να αμβλύνει την απροσδόκητη κριτική του κ. Μπάιντεν σε βάρος της Ιαπωνίας.

«Η άποψη που εξέφρασε ο πρόεδρος απλά, νομίζω πολλοί σε όλο τον κόσμο τη γνωρίζουν, είναι πως οι ΗΠΑ είναι χώρα μεταναστών, είναι στο DNA μας», εξήγησε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών.

Το Τόκιο σημείωσε πως έλαβε υπόψη τη διευκρίνιση.

«Είμαστε ενήμεροι για την εξήγηση της αμερικανικής κυβέρνησης κατά την οποία τα εν λόγω σχόλια δεν έγιναν με σκοπό να τρωθεί η σημασία και η διάρκεια των σχέσεων της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Ο Δημοκρατικός, 81 ετών, συμμετείχε σε προεκλογική εκδήλωση αφιερωμένη στους Αμερικανούς ασιατικής καταγωγής όταν έκανε το επίμαχο σχόλιο.

Θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτού του είδους οι προεκλογικές εκδηλώσεις δεν μαγνητοσκοπούνται, ούτε ηχογραφούνται, όμως ολιγάριθμοι δημοσιογράφοι επιτρέπεται να παρακολουθούν και να κρατούν σημειώσεις.

Οι δηλώσεις του κ. Μπάιντεν για την Ιαπωνία και την Ινδία προκάλεσαν κατάπληξη.

Ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί αφότου ανέλαβε την προεδρία να συσφίξει τις σχέσεις με συμμάχους της Αμερικής στην Ασία, ιδίως με το Τόκιο και με το Νέο Δελχί.

Πηγή: skai.gr

