Έκκληση να εντοπιστεί ο δικυκλιστής που χτύπησε την ηλικιωμένη στη Βούλα τη Μεγάλη Πέμπτη με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο, απηύθυναν μέσω του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Δεκατιανοί» με του Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, οι γιοι της 72χρονης.

Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του πατέρα τους, ο οποίος βρισκόταν λίγα μέτρα πίσω από τη σύζυγό του την στιγμή του τροχαίου, ανέφεραν πως «πέρασαν δύο μηχανές με ιλιγγιώδη ταχύτητα και απ' όσο καταλαβαίνω η πρώτη ήταν αυτή που την έριξε κάτω και η δεύτερη ήταν αυτή που την χτύπησε».

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν να περάσουν την παραλιακή, από την πλευρά της παραλίας να ανέβουν προς τα πάνω. Η μητέρα μου είχε σχεδόν διασχίσει όλο τον δρόμο, είχε φτάσει δηλαδή στην αριστερή λωρίδα, ο πατέρας μου ήταν κάποια μέτρα λίγο πιο πίσω. Η μητέρα και ο πατέρας μου πριν περάσουν τον δρόμο είχαν κοιτάξει και δεν φαινόταν κάποιο όχημα να πλησιάζει. Ούτε οι οδηγοί πρόλαβαν να αντιδράσουν, ούτε οι πεζοί, με την ταχύτητα που πήγαιναν οι μηχανές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος της άτυχης γυναίκας και απηύθυνε έκκληση σε όποιον ήταν ενώπιον του συμβάντος να το αναφέρει προκειμένου να εντοπιστεί ο δικυκλιστής.

