Ολλανδία: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού

Οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού στην Ολλανδία μετά την νίκη - έκπληξη του Χερτ Βίλντερς στις εκλογές βρίσκονται σήμερα σε αδιέξοδο μετά την παραίτηση του ανθρώπου που είχε οριστεί για να τις διεξαγάγει.

Ο Γκομ φαν Στρίεν, ο οποίος είχε οριστεί από τον ακροδεξιό ηγέτη, κατηγορήθηκε το σαββατοκύριακο από τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει διαπράξει απάτες στους κόλπους της επιχείρησής του.

Οι συνθήκες αυτές και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για να απαντήσει στις κατηγορίες «δεν είναι συμβατοί» με την αποστολή που του ανατέθηκε, δήλωσε αυτός ο γερουσιαστής του κόμματος PVV του Χερτ Βίλντερς.

«Ενημέρωσα συνεπώς τον Χερτ Βίλντερς και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι παραιτούμαι από τη θέση μου με άμεση ισχύ», πρόσθεσε.

Ο Γκομ φαν Στρίεν επρόκειτο να αρχίσει επισήμως σήμερα την αποστολή του συναντώντας τον ίδιο τον Χερτ Βίλντερς, το κόμμα του οποίου ήρθε πρώτο στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου.

Οι συναντήσεις στη συνέχεια ματαιώθηκαν.

Η αποστολή του Βίλντερς να πείσει τα άλλα κόμματα να δουλέψουν μαζί του ήταν ήδη δύσκολη, δεδομένων των ριζοσπαστικών θέσεών του εναντίον του Ισλάμ, της μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν και είχε μετριάσει κάπως τους τόνους του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PVV ζητάει να απαγορευθούν τα τζαμιά, το Κοράνι και η μαντίλα, καθώς και να διοργανωθεί δημοψήφισμα για την έξοδο της Ολλανδίας από την ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.