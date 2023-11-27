Η Επιτροπή Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι έχει συλλάβει περίπου 100 κατοίκους της Γάζας, επισημαίνοντας ότι φοβάται για τα χειρότερα για τους Παλαιστίνιους αυτούς για τους οποίους το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει την ταυτότητά τους, πού βρίσκονται, ούτε τις κατηγορίες με βάση τις οποίες συνελήφθησαν.

«Το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει πόσους ανθρώπους έχει συλλάβει στη διάρκεια των επιχειρήσεών του στη Γάζα», που βομβαρδίζεται από τον ισραηλινό στρατό σε απάντηση στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Καντούρα Φαρές, επικεφαλής της Επιτροπής.

«Φοβόμαστε ότι σκοτώθηκαν αφού συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «ενημερωθήκαμε (από το Ισραήλ) μία φορά στη διάρκεια του πολέμου για 105 συλλήψεις, αλλά χωρίς καμία λεπτομέρεια για την τύχη αυτών των ανθρώπων».

«Η απουσία ενημέρωσης για τον αριθμό (των συλληφθέντων) και η απουσία επικοινωνίας μάς κάνει να πιστεύουμε ότι είναι πιθανό το Ισραήλ να έχει κάνει ό,τι θέλει με εκείνους, ακόμη και να τους έχει σκοτώσει», κατήγγειλε ο Φαρές, διαβεβαιώνοντας ότι έχει ζητήσει μάταια πληροφορίες από τις ισραηλινές αρχές.

Ερωτηθείς από το AFP ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι «δεν μπορεί να σχολιάσει σε αυτό το στάδιο».

Στη διάρκεια των επτά εβδομάδων του πολέμου και των τεσσάρων ημερών εκεχειρίας «οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει ανθρώπους» που περπατούσαν προς τα νότια στον δρόμο Σαλαχεντίν. Ο δρόμος αυτός είναι ο μοναδικός μέσω του οποίου το Ισραήλ επιτρέπει στους κατοίκους της Γάζας να μετακινούνται προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς ο ισραηλινός στρατός τους έχει ζητήσει να απομακρυνθούν από το βόρειο, επεσήμανε ο ΟΗΕ.

Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι έχουν καταγγείλει στον ΟΗΕ ότι ο ισραηλινός στρατός έχει στήσει στον δρόμο αυτό σημείο ελέγχου εξοπλισμένο με κάμερες αναγνώρισης προσώπου τις οποίες χειρίζονται από απόσταση στρατιώτες.

Εκεί ο ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι έχει παρατηρήσει να περνούν «οικογένειες που χωρίστηκαν». Τουλάχιστον «ένα παιδί αναγκάστηκε να περάσει από το σημείο ελέγχου μόνο του μετά τη σύλληψη του πατέρα του», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένας νοσηλευτής του, ο Ραμαντάν Χόσου, που κατάγεται από τη Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συνελήφθη στον δρόμο που οδηγεί προς νότο.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «είπαν σε αυτόν που βρισκόταν μπροστά μου: ‘κάνε στροφή και πήγαινε εκεί’. Στη συνέχεια είπαν και σε εμένα ‘πήγαινε εκεί’. Με ανέκριναν, μας έγδυσαν και μας οδήγησαν σε φυλάκιο του στρατού και στη συνέχεια σε άρμα μάχης. Δύο στρατιώτες με συνόδευαν και φορούσα χειροπέδες», διηγήθηκε ο Χόσου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ερυθρός Σταυρός.

Η Σαχάρ Άουαντ, μια εκτοπισμένη κάτοικος της Γάζας, δήλωσε στο AFP ότι Ισραηλινοί στρατιώτες ανέκριναν τον γιο της Μοχάμεντ στη νότια έξοδο της πόλης της Γάζας στις 12 Νοεμβρίου,

«Τον άφησαν ελεύθερο έπειτα από εννέα ημέρες», αφού «υπέστη βασανιστήρια», κατήγγειλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

