Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο απέκλεισε κάθε είδος άμεσης δραστηριοποίησης των στρατιωτών της χώρας του στην Ουκρανία.

«Η θέση μας δεν αλλάζει: είπαμε πάντα ότι η Ουκρανία πρέπει να βοηθηθεί με κάθε τρόπο, και το πράττουμε. Αλλά αποκλείσαμε, ανέκαθεν, την απευθείας δραστηριοποίηση των στρατιωτών μας, στην ένοπλη αυτή σύρραξη», δήλωσε ο Κροζέτο. Ο Ιταλός υπουργός, παράλληλα, ζήτησε να αποφευχθούν κινήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της έντασης και «να ξεκινήσει η διαδικασία ύφανσης τoυ ιστού της διπλωματίας».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η ιταλική νομοθεσία απαγορεύει κάθε είδος άμεσης δραστηριοποίησης» και ότι παρουσία στρατιωτών της χώρας σε εμπόλεμες περιοχές «προβλέπεται μόνον στα πλαίσια αποφάσεων διεθνών οργανισμών». Σύμφωνα με τον στενό αυτό συνεργάτη της Τζόρτζια Μελόνι «η Ουκρανία δεν αποτελεί μια τέτοια περίπτωση, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να εισέλθει, η όλη αυτή σύρραξη, σε μια νέα "δίνη", με αρνητικές συνέπειες, κυρίως για τους Ουκρανούς».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ιταλός υπουργός απάντησε στην Corriere della Sera: «δεν κρίνω τον πρόεδρο μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γαλλία, αλλά δεν κατανοώ την χρησιμότητα και τον στόχο των δηλώσεων αυτών».

Ο Γκουίντο Κροζέτο, τέλος, υπογράμμισε ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο Κίεβο, διότι «το ενδεχόμενο να καταλάβουν οι Ρώσοι μια κυρίαρχη χώρα, το να θεωρηθεί αυτονόητο ότι μπορεί να εισβάλει κάποιος σε μια χώρα μόνον και μόνον επειδή είναι ισχυρότερος, θα αποτελούσε όλεθρο για όλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.