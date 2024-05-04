Συνεχείς είναι οι έλεγχοι που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, από το απόγευμα της 30ης Απριλίου μέχρι σήμερα το πρωί, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφάλειας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, συνολικά σαράντα εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών,ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 45χρονου, στην οποία προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες στις 3 Μαΐου, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης και αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη. Διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος είχε στο σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.