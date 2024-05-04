Χανιά: Κατήγγειλε τον σύντροφό της για revenge porn

Εφιαλτικές στιγμές ζούσε επί έναν ολόκληρο χρόνο στα χέρια του 43χρονου συντρόφου της μία 41χρονη, όμως, κατάφερε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα και να τον καταγγείλει, βάζοντας τέλος στον κύκλο της βίας.

Η γυναίκα δεν άντεξε χθες και μετά από ένα νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο που είχε, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων και τον κατήγγειλε.

Όπως φέρεται να είπε, από τον Οκτώβριο του 2023 ο σύντροφός της τη χτυπούσε διαρκώς ενώ τον κατήγγειλε και για revenge porn!

Ο θερμόαιμος άνδρας συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες.

