Χειροπέδες σε ανήλικους και γονείς για βεγγαλικά και φωτοβολίδες

Δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 13 ετών συνελήφθησαν για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και φωτοβολίδων, σε Πάτρα και Ακράτα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους γονείς του για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ένας 17χρονος, διότι στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κάδο απορριμάτων κοντά στην οικία του, (218) κροτίδες και (3) καπνογόνα, τα οποία κατασχέθηκαν. Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Στο μεταξύ, συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Ακράτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας, ένας 13χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία βεγγαλικά-παιδικά αθύρματα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Πηγή: Tempo24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.