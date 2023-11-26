Στο Ισραήλ ο Έλον Μασκ αύριο - Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χέρτζογκ και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που κατηγορείται από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ενίσχυσε το αντιεβραϊκό μίσος στην πλατφόρμα Χ, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, θα συναντηθεί αύριο στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV.

Ο πρόεδρο Χέρτζογκ επιβεβαίωσε απόψε ότι αύριο Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Μασκ και σκοπεύει να του τονίσει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο αυξανόμενος αντισημιτισμός στο διαδίκτυο. Στη συνάντηση θα είναι παρόντες και συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Εκπρόσωποι της Tesla, της άλλης εταιρείας του Μασκ, και του X (πρώην Twitter) δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η επίσκεψη του Μασκ συμπίπτει με την τέταρτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον επιχειρηματία στις 18 Σεπτεμβρίου στην Καλιφόρνια και τον προέτρεψε να βρει μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης της ρητορικής μίσους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε για το αντισημιτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα Χ. Ο Μασκ απάντησε τότε λέγοντας ότι τάσσεται κατά του αντισημιτισμού και οποιουδήποτε πράγματος «προωθεί το μίσος και τη σύγκρουση», επαναλαμβάνοντας προηγούμενες ανακοινώσεις του ότι η πλατφόρμα του δεν θα προωθεί τη ρητορική μίσους.

Στις 15 Νοεμβρίου ωστόσο ο Μασκ φάνηκε να συμφωνεί με μια ανάρτηση στο Χ που ισχυριζόταν ψευδώς ότι οι Εβραίοι υποκινούν το μίσος εναντίον των λευκών. Στον χρήστη που επικαλέστηκε τη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης» ο Μασκ απάντησε ότι λέει «την ακριβή αλήθεια». Ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε την προώθηση «αντισημιτικού και ρατσιστικού μίσους» ενώ μεγάλες εταιρείες, όπως οι Walt Disney, Warner Bros Discovery και Comcast απέσυρααν τις διαφημίσεις τους από την πλατφόρμα.

Η θεωρία της «Μεγάλης Αντικατάστασης» λέει ότι Εβραίοι και αριστεροί σχεδιάζουν την εθνοτική και πολιτισμική αντικατάσταση των λευκών από μη λευκούς μετανάστες, κάτι που θα οδηγήσει σε «γενοκτονία των λευκών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.