Κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ανανέωσε για άλλη μια φορά το ραντεβού με τους αστέγους της πρωτεύουσας την Μεγάλη Εβδομάδα.

Παρουσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεσπιών κ. Παύλου, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολογιωτάτο Αρχιμανδρίτη π. Συμεών Βενετσάνο και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Ιωάννη Πεταλά, μοιράστηκαν δέματα αγάπης από εργαζόμενους και εθελοντές, όπου όλοι μαζί, είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με αστέγους, να αφουγκρασθούν και να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες τους, ανταλλάσσοντας ευχές για Καλή Ανάσταση.

Οι άνθρωποι που περιμένουν κάθε φορά τη βοήθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», είναι τοξικομανείς, αποφυλακισμένοι, άποροι, καρκινοπαθείς, που περιφέρονται στους δρόμους, στις πλατείες και στις στοές, χωρίς η ζωή τους να περιλαμβάνει σπίτι, εργασία και οικογένεια, αλλά μοναξιά, πείνα, απελπισία και απόγνωση.

11 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε ανθρώπους-σκιές, απομονωμένους στον δικό τους κόσμο, ένα κομμάτι της πρωτεύουσας που παλεύει για επιβίωση.

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

