Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν «μέχρι τη νίκη» επί της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη βόρεια Γάζα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

היום בסיור בעזה: נמשיך עד הסוף - עד לניצחון. pic.twitter.com/e2aEA7Gfa4 November 26, 2023

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει, είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Έχουμε τρεις στόχους σε αυτόν τον πόλεμο: να εξοντώσουμε τη Χαμάς, να πάρουμε πίσω όλους τους δικούς μας που απήχθησαν και να φροντίσουμε ώστε η Γάζα να μην καταστεί ξανά απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε την ισχύ, το σθένος, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου και θα τους πετύχουμε», συνέχισε.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε και μία από τις σήραγγες της Χαμάς που ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός.

Αργότερα απόψε ο Νετανιάχου θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή “Face the Nation” του δικτύου CBS.

Πηγή: skai.gr

