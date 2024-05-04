Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Νάτσο Φερνάντεθ.

Όπως αποκάλυψε η «Marca», ο 34χρονος αμυντικός δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τη «βασίλισσα» και αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, όταν δηλαδή λήξει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ του μεγάλου ισπανικού Μέσου, ο Νάτσο έχει αποφασίσει να μετακομίσει στις ΗΠΑ, έχοντας ήδη στα χέρια του πρόταση από ομάδα του MLS, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται ποια είναι αυτή.

