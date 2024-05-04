Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Νάτσο - Κοντά σε ομάδα του MLS

Ο Νάτσο Φερνάντεθ αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος της φετινής σεζόν, με την ισπανική Marca να αποκαλύπτει ότι έχει αποφασίσει να μετακομίσει στις ΗΠΑ

Νάτσο Φερνάντεθ

Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Νάτσο Φερνάντεθ.

Όπως αποκάλυψε η «Marca», ο 34χρονος αμυντικός δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τη «βασίλισσα» και αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, όταν δηλαδή λήξει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ του μεγάλου ισπανικού Μέσου, ο Νάτσο έχει αποφασίσει να μετακομίσει στις ΗΠΑ, έχοντας ήδη στα χέρια του πρόταση από ομάδα του MLS, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται ποια είναι αυτή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης MLS ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark