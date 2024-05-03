Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής του άμυνας κατέστρεψαν έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτόξευσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πέντε από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία και ένα πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Το υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Η Ρωσία σπανίως αποκαλύπτει πληροφορίες για τον πλήρη αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφος και τις υποδομές της. Αξιωματούχοι του Κιέβου δηλώνουν ότι η στοχοθέτηση στρατιωτικών, ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών της Ρωσίας υπονομεύει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

