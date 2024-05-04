Αναχωρούν από τους δυο υπεραστικούς σταθμούς των ΚΤΕΛ και οι τελευταίοι εκδρομείς για να γιορτάσουν το Πάσχα στην επαρχία.

Για σήμερα Μεγάλο Σάββατο είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια από τον σταθμό του Κηφισού ενώ πάνω από 100 από τον σταθμό Λιοσίων. Και σήμερα μέχρι το μεσημέρι η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει περίπου το 100% για προορισμούς σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, της Πιερίας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Για αύριο Κυριακή του Πάσχα και από τους δυο σταθμούς, είναι προγραμματισμένα από ένα έως και 3 δρομολόγια για τους προορισμούς που εξυπηρετούν.

Αυξημένη η κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» είναι αυξημένη και για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, το σύνολο των πτήσεων είναι 467, εκ των οποίων 238 αφίξεις και 229 αναχωρήσεις. Για αύριο , Κυριακή του Πάσχα, αναμένονται συνολικά 437 πτήσεις, 217 αφίξεις και 220 αναχωρήσεις. Για τη Δευτέρα του Πάσχα, 6 Μαΐου, το σύνολο των πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι 504 (αφίξεις 250 και αναχωρήσεις 254), για Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, 533 πτήσεις (265 αφίξεις και 268 αναχωρήσεις) και για Τετάρτη 8 Μαΐου, 516 πτήσεις (261 αφίξεις και 255 αναχωρήσεις).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

