Ο Μπάιντεν δεσμεύεται για την άμεση ανακατασκευή της γέφυρας που κατέρρευσε στη Βαλτιμόρη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή στη Βαλτιμόρη πως θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ανακατασκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν η γέφυρα που κατέρρευσε προ ημερών σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, παρασύροντας στον θάνατο έξι ανθρώπους.

«Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όλη η χώρα σας στηρίζει», είπε ο αμερικανός πρόεδρος μπροστά από τα συντρίμμια της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προκάλεσε την κατάρρευση.

Διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα ολοκληρωθούν τα έργα για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένα από τα μεγαλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές της εβδομάδας άνοιξε ένας προσωρινός διάδρομος για να επιτρέψει την πρόσβαση σε σκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμμιών, αλλά δεν είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέψει τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

«Θα κινήσουμε γη και ουρανό για να ανακατασκευάσουμε αυτήν τη γέφυρα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», τόνισε ο πρόεδρος Μπάιντεν, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει το σχέδιο χρηματοδότησης.

Αργότερα, ο αμερικανός πρόεδρος συνάντησε συγγενείς των έξι εργατών που σκοτώθηκαν και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. Τα θύματα ήταν μετανάστες (από το Μεξικό, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα) που εκτελούσαν έργα οδοποιίας στη γέφυρα όταν το Dali – ένα εμπορευματικό πλοίο μήκους 300 μέτρων και πλάτους 48 μέτρων – προσέκρουσε σε έναν από τους πυλώνες στήριξης, εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Η ανακατασκευή της γέφυρας της Βαλτιμόρης εκτιμάται πως θα διαρκέσει έως και τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

