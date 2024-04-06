Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε χθες το απόγευμα (πρωί Παρασκευής τοπική ώρα) την περιοχή της Νέας Υόρκης, με επίκεντρο κοντά στο σταθμό Γουατιχάουζ στο Νιου Τζέρσεϊ και εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Η ισχυρή δόνηση έκανε τους ουρανοξύστες να σείονται και κατατρόμαξε τους «άμαθους» κατοίκους, σε μια περιοχή που σπάνια καταγράφεται αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα.

Ο σπάνιος σεισμός που ταρακούνησε τη Νέα Υόρκη, τρεις ημέρες πριν από την σπανιότατη ολική έκλειψη Ηλίου, ήταν αρκετός ώστε ορισμένοι Αμερικανοί να θεωρήσουν «κακό οιωνό» αυτήν τη συγκυρία.

«Ο Θεός στέλνει στην Αμερική ισχυρά σημάδια για να μας πει να μετανοήσουμε. Σεισμούς, εκλείψεις και πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν. Προσεύχομαι η χώρα μας να τα καταλάβει», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υπέρμαχος θεωριών συνωμοσίας.

Στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, ορισμένοι σημείωναν ότι το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 βαθμών εντοπίστηκε όχι πολύ μακριά από λέσχη γκολφ που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ.

Η ομάδα MeidasTouch, επιτροπή πολιτικής δράσης εναντίον του Τραμπ, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ έναν χάρτη του Νιου Τζέρσεϊ στον οποίο απεικονίζεται η φιγούρα του Τζο Μπάιντεν με λέιζερ στα μάτια.

Φυσικά, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χλεύασαν τους προφήτες καταστροφών. «Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι Νεοϋορκέζοι θα έπρεπε να περιμένουν σμήνη ακρίδων», δήλωσε η δημοσιογράφος Ρεμπέκα Λιούις, αναφερόμενη στις δέκα πληγές του Φαραώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.