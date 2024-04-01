Γέφυρα Βαλτιμόρης: Εναλλακτική διαδρομή για ν΄ανοίξει και πάλι το λιμάνι εξετάζουν οι ΗΠΑ

Μια προσωρινή εναλλακτική διαδρομή για τα πλοία μετά την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης εξετάζουν οι ΗΠΑ καθώς οι οικονομικές συνέπειες μετά το δυστύχημα την περασμένη Τρίτη είναι τεράστιες, σύμφωνα με το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το φορτηγό πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key προκαλώντας αναστολή όλων των δρομολογίων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της χώρας.

Την ίδια στιγμή γίνονται προσπάθειες για απομάκρυνση των συντριμμιών από το νερό. Ήδη 200 τόνοι από τη γέφυρα απομακρύνθηκαν το περασμένο Σάββατο. Στο σημείο βρίσκονται γερανοί για να βοηθήσουν στην ανέλκυση των συντριμμιών.

Σύμφωνα με δήλωση της Key Bridge Response , μιας ειδικής ομάδας που συστάθηκε μετά το περιστατικό, οι λιμενικοί ετοιμάζονται να ανοίξουν προσωρινά τη βορειοανατολική πλευρά του κεντρικού καναλιού κοντά στη γέφυρα που έχει καταρρεύσει, για «πλοία εμπορικής σημασίας»

Αυτό θα είναι μέρος μιας «σταδιακής προσέγγισης για το άνοιγμα του κεντρικού καναλιού» είπε.

Ο πλοίαρχος Ντέιβιντ Ο'Κόνελ, ο οποίος βοήθησε στον συντονισμό της απόκρισης των συντριμμιών, είπε ότι η εναλλακτική διαδρομή «θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα στον δρόμο για την επαναλειτουργία του λιμανιού της Βαλτιμόρης».

«Με το άνοιγμα αυτής της εναλλακτικής διαδρομής, θα υποστηρίξουμε τη ροή της θαλάσσιας κυκλοφορίας», πρόσθεσε.

Επί του παρόντος, υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας 1.828 μέτρων γύρω από τα συντρίμμια, εμποδίζοντας όλα τα πλοία και τους ανθρώπους να εισέλθουν στην περιοχή χωρίς άδεια από τους λιμενικούς.

Περίπου το 80-90% των συντριμμιών της γέφυρας είναι αυτή τη στιγμή στον πάτο της θάλασσας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το λιμάνι της Βαλτιμόρης είναι βασικός οικονομικός παράγοντας για την πολιτεία του Μέριλαντ και ζωτικής σημασίας αρτηρία για εισαγωγές και εξαγωγές του εμπορίου των ΗΠΑ και του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

