NYT: Το Ιράν έχει θέσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε "πλήρη συναγερμό"

Το Ιράν έχει θέσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε "πλήρη συναγερμό" ανέφεραν δύο Ιρανοί αξιωματούχοι τους οποίους επικαλούνται οι New York Times



Σύμφωνα με την Ιστοσελίδα Times of Israel, οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν έχει λάβει απόφαση να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ ως αντίποινα για το φερόμενο ισραηλινό χτύπημα τη Δευτέρα που σκότωσε έναν ανώτατο Ιρανό διοικητή στη Συρία και πολλά άλλα μέλη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης

Παράλληλα, η ίδια ιστοσελίδα αναφέρει δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και προετοιμάζονται για μια πιθανή επίθεση από το Ιράν με στόχους ισραηλινού ή αμερικανικού ενδιαφέροντος"Βρισκόμαστε σίγουρα σε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης", λέει ο αξιωματούχος επιβεβαιώνοντας ένα ρεπορτάζ του CNN που λέει ότι μια επίθεση μπορεί να συμβεί την επόμενη εβδομάδα.

