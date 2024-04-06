Σρι Λάνκα: Δύο νεκροί απο σύγκρουση φορτηγού με ελέφαντα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν το μικρό φορτηγό στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ελέφαντα και ανατράπηκε σε επαρχιακό δρόμο της Σρι Λάνκα. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή κοντά στην Πολονάρουα.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο άγριος ελέφαντας εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο αιφνιδιάζοντας τον οδηγό, ο οποίος δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

