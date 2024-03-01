Ο Μασκ μήνυσε OpenAI και Άλτμαν: Δεν δουλεύει προς όφελος της ανθρωπότητας

Ο Έλον Μασκ μηνύει την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν, μεταξύ άλλων, ισχυριζόμενος ότι εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι του κέρδους.

Η μήνυση που κατατέθηκε αργά την Πέμπτη ανέφερε ότι ο Άλτμαν και ο συνιδρυτής του OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, προσέγγισαν αρχικά τον Μασκ για να δημιουργήσουν μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ανοιχτού κώδικα.

Οι δικηγόροι του Μασκ στη μήνυση που κατατέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο αναφέρουν ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στο να βγάλει χρήματα, παραβιάζοντας αυτή τη σύμβαση. Πρόσθεσαν ότι η εταιρεία είχε κρατήσει τον σχεδιασμό του GPT-4, του πιο προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, «σε επτασφράγιστο μυστικό».

Ο Μασκ έγινε συνιδρυτής του OpenAI το 2015, αλλά παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιό του το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το ΔΣ της OpenAI εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα απέλυσε τον συνιδρυτή και επικεφαλής της εταιρείας Σαμ Άλτμαν.

ο ΔΣ ανέφερε ότι υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνης στον Άλτμαν ο οποίος είτε έλεγε ψέματα στα μέλη του ΔΣ είτε απέκρυπτε κρίσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

