Τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ανέλυσε πρόσφατα ο Λάζαρος Πολυμενάκος, εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιοχή ΕΜΕΙΑ, στο πλαίσιο του πρώτου AI Hackathon Greece.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Πολυμενάκος παρουσίασε την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, από την εμφάνισή της το 1943, τη μηχανική μάθηση (machine learning), τη βαθιά μάθηση (deep learning), ως την επανάσταση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI). Όπως εξήγησε, τα ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε μία «έκρηξη» της καινοτομίας, με καταλύτη την GenAI.

«Οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν μία ριζοσπαστική προσέγγιση και θα επενδύσουν τους απαραίτητους πόρους έγκαιρα, είναι βέβαιο ότι αρχικά θα αντιμετωπίσουν τεχνολογικά, ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια, και διαταραχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Ωστόσο, τελικά, η επένδυσή τους θα αποδώσει, καθώς η GenAI είναι πραγματικά μετασχηματιστική», τόνισε ο κ. Πολυμενάκος. «Αντίθετα, όσοι καθυστερήσουν, θα δουν το μερίδιο αγοράς και τα κέρδη τους να μειώνονται, θα αντιμετωπίσουν φυγή ικανών εργαζόμενων προς τον ανταγωνισμό και, στο τέλος της ημέρας, θα αναγκαστούν να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά υπό πίεση».

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, το 10% των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2025, θα δημιουργήσουν τουλάχιστον τριπλάσια αξία ως αποτέλεσμα της χρήσης της, σε σχέση με το 90% των επιχειρήσεων που δεν θα την υιοθετήσουν. Γι' αυτό, η EY προτείνει μια ισορροπημένη προσέγγιση, που επιτρέπει την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε στάδια, σε καίριες λειτουργίες μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται η σωστή στρατηγική και η κατάλληλη διαχείριση της τεχνολογίας ΑΙ.

Για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα πολύπλοκο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και να διαχειριστούν παραμέτρους, όπως οι διαφορετικοί βαθμοί ψηφιακής ωριμότητας των αγορών, το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό περιβάλλον, τα σύνθετα οικοσυστήματα επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αγορών όπου νεοεισερχόμενοι «παίκτες» μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο ανταγωνισμό ή ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους, αλλά, αντίθετα, θα τους ενδυναμώσει», ανέφερε ο κ. Πολυμενάκος, συμπληρώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική και τις λειτουργίες τους σε όλους τους τομείς, τοποθετώντας τους ανθρώπους και τις μηχανές, μαζί στο επίκεντρο». Με τον τρόπο αυτό, όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα ενισχύουν τη δημιουργικότητα και θα βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών, δημιουργώντας νέα αξία για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και χρηματοοικονομική αξία για τις ίδιες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

