Αυξάνονται οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός μετά τη χθεσινή τραγωδία με τον θάνατο τουλάχιστον 117 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό εκατοντάδων ακόμα που αναζητούσαν επισιτιστική βοήθεια γύρω από φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα.

Την Πέμπτη, τουλάχιστον 117 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 760 τραυματίστηκαν με τη Χαμάς να κατηγορεί το Ισραήλ ότι άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους. Στον αντίποδα, η ισραηλινή κυβέρνηση απέκρουσε τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν προμήθειες, δίνοντας μάλιστα βίντεο στη δημοσιότητα.

A Humanitarian Aid Massacre happened in Gaza today.



Hungry Palestinians gathered waiting for food aid.



Israel shot them.



This wasn't aerial bombardment. This was a ground-level assassination.



104 innocent civilians were killed. pic.twitter.com/Ucm0X2eqYT — Khalissee (@Kahlissee) February 29, 2024

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το περιστατικό και είπε ότι «οι απελπισμένοι πολίτες» χρειάζονται επείγουσα βοήθεια ενώ ζήτησε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους.

Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι οι πολίτες είχαν «στοχοποιηθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες».

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εντελώς απαράδεκτο μακελειό».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς χαρακτήρισε το περιστατικό «σφαγή».

C’est un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été assassinés par l’armée israélienne alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire. Le gouvernement israélien affame les palestiniens avant de les assassiner en masse. Génocide. pic.twitter.com/r9WcLjhSyZ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) February 29, 2024

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε έκτακτη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσει το περιστατικό, κατά την οποία η Αλγερία, ο Άραβας εκπρόσωπος του σώματος , υπέβαλε σχέδιο δήλωσης σύμφωνα με το οποίο κατηγορούνται οι ισραηλινές δυνάμεις ότι «άνοιξαν πυρ».

Ενώ 14 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου υποστήριξαν την πρόταση, οι ΗΠΑ την εμπόδισαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP, που επικαλείται δήλωση του Παλαιστίνιου πρεσβευτή του ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ που μίλησε σε δημοσιογράφους στη συνέχεια. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ είπε ότι τα γεγονότα του περιστατικού παραμένουν ασαφή.

Το περιστατικό της Πέμπτης σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:45 τοπική ώρα στον κυκλικό κόμβο Nabulsi, στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης της Γάζας.

Μια αυτοκινητοπομπή 30 φορτηγών που μετέφεραν αιγυπτιακή βοήθεια κατευθυνόταν προς τα βόρεια κατά μήκος αυτού που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ως «ανθρωπιστικό διάδρομο» τον οποίο υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις τους περιφρουρούν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι οι άμαχοι περικύκλωσαν τα φορτηγά και άρχισαν να σκαρφαλώνουν στα φορτηγά.

«Κάποιοι άρχισαν να σπρώχνουν βίαια, ακόμη και να ποδοπατούν άλλους πολίτες της Γάζας μέχρι θανάτου, λεηλατώντας τις ανθρωπιστικές προμήθειες», είπε. «Το ατυχές περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες πολίτες της Γάζας να σκοτωθούν και να τραυματιστούν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.