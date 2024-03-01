Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη βουλευτική έδρα της περιφέρειας Rochdale κοντά στο Μάντσεστερ κέρδισε στις εμβόλιμες εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη ο κατά πολλούς αμφιλεγόμενος αριστερός πολιτικός Τζορτζ Γκάλογουεϊ.

Στην επινίκια ομιλία του ο 69χρονος Γκάλογουεϊ είπε πως αυτή η νίκη «είναι για τη Γάζα». Έστρεψε δε τα πυρά του για το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την κατά τη γνώμη του ελλιπή υποστήριξη των Παλαιστινίων κατά του σερ Κιρ Στάρμερ, ηγέτη του Εργατικού Κόμματος που μέχρι τον περασμένο μήνα κατείχε την έδρα με τον σερ Τόνι Λόιντ, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία 74 ετών.

Το Εργατικό Κόμμα δεν κατέβασε εν τέλει υποψήφιο στην περιφέρεια, καθώς την τελευταία στιγμή ήρε την υποστήριξή του για τον Αζάρ Αλί, μετά από τη δημοσιοποίηση αντισημιτικών σχολίων του.

Ο κ. Γκάλογουεϊ, που εκπροσώπησε το αριστερό Κόμμα Εργατών της Βρετανίας, αξιοποίησε την ευκαιρία και με εκστρατεία στην οποία έδωσε έμφαση στις θέσεις του υπέρ των Παλαιστινίων αναδείχθηκε νικητής με το 39,7% των ψήφων.

Το Ρότσντεϊλ είναι πόλη με πολυπληθή μουσουλμανικό πληθυσμό και επίσης μία από τις πιο φτωχές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τη δεύτερη θέση κέρδισε ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, τρίτος ήρθε ο υποψήφιος των Συντηρητικών, ενώ ο κ. Αλί κατετάγη τέταρτος, χωρίς να έχει τη στήριξη κάποιου κόμματος.

Στην ομιλία του ο κ. Γκάλογουεϊ είπε: «Κιρ Στάρμερ, αυτό είναι για τη Γάζα. Και θα πληρώσεις υψηλό τίμημα διότι επιτρέπεις, ενθαρρύνεις και συγκαλύπτεις την καταστροφή που συντελείται αυτή τη στιγμή στην κατεχόμενη Παλαιστίνη στη Λωρίδα της Γάζας».

Έκανε επίσης λόγο για νίκη που θα δώσει το έναυσμα για «ένα κίνημα» και για «μετακίνηση των τεκτονικών πλακών» σε πολλές άλλες εκλογικές περιφέρειες της Βρετανίας.

Στη συνέχεια σε δηλώσεις του υπερασπίστηκε το αμφιλεγόμενο σύνθημα «η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», που κατά ορισμένους προτρέπει σε αφανισμό του Ισραήλ. Κατηγόρησε δε εκ νέου τον ηγέτη των Εργατικών ότι «έχει πουλήσει την ψυχή του στο λόμπι του Ισραήλ».

Ο κ. Στάρμερ έχει επικριθεί για το δισταγμό του να ζητήσει ευθέως άμεση εκεχειρία στη Γάζα, στάση που συνετέλεσε στη νίκη του Τζορτζ Γκάλογουεϊ.

Το Εργατικό Κόμμα, που μέχρι το επεισόδιο με τον Αζάρ Αλί ήταν το φαβορί για τη διατήρηση της έδρας, απολογήθηκε που δεν κατέβασε υποψήφιο και κατηγόρησε τον νικητή ότι «σπείρει φόβο και διχόνοια».

Ο κ. Γκάλογουεϊ, που εμφανίζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια φορώντας ένα μαύρο καπέλο, προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα, αλλά από το 2003 και μετά εκπροσωπεί μικρά κόμμα της αριστεράς. Έχει διατελέσει βουλευτής ακόμα τρεις φορές, με τελευταία την περίοδο 2012-2015.

Μεταξύ άλλων έχει απασχολήσει την επικαιρότητα ως διαγωνιζόμενος στο τηλεοπτικό Celebrity Big Brother, με εκπομπή στο αγγλόφωνο RT και με την προσπάθειά του να εκλεγεί δήμαρχος Λονδίνου το 2016 απέναντι στον υποψήφιο των Εργατικών και νυν δήμαρχο Σαντίκ Καν.

