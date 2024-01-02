Forbes: Η λίστα των δισεκατομμυριούχων για το 2023 – Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι παγκοσμίως

Τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους δημοσιεύει το Forbes ενώ τοποθετεί τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο σε 2.640 το 2023.

Τα άτομα σε αυτή τη λίστα ανήκουν σε ένα αποκλειστικό κλαμπ και έχουν μεγάλη δύναμη. Πολλοί είναι ιδρυτές τεχνολογικών κολοσσών, με μεγάλο μέρος του πλούτου τους να επενδύεται ακόμα στις εταιρείες που ξεκίνησαν.

Ειδικότερα η λίστα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Έλον Μασκ

2. Μπερναρ Αρνο

3. Τζεφ Μπέζος

4. Μπιλ Γκέιτς

5. Στηβ Μπάλμερ

6. Μαρκ Ζουκερμπεργκ

7. Λαρρυ Πέιτζ

8. Λάρρυ Έλλισον

9. Σεργκέι Μπριν

10. Γουόρεν Μπάφετ

Ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ως διευθύνων σύμβουλος πολλών διακεκριμένων εταιρειών όπως της Tesla και της εταιρείας εξερεύνησης του διαστήματος SpaceX. Αυτή τη στιγμή κατέχει μερίδιο 23% στην Tesla. Ένα σημαντικό μέρος του πλούτου του, περίπου τα δύο τρίτα, συνδέεται με την επιτυχία της Tesla. Ο Μασκ έγινε πρωτοσέλιδο τον Οκτώβριο του 2022 όταν αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

