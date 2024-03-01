Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με μία λιτή ανακοίνωση αντέδρασε το Παλάτι του Κένσιγκτον στη Βρετανία στις έντονες πιέσεις και στην ακατάσχετη εικοτολογία αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει στο Ουίνδσορ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από την απροσδιόριστης φύσης χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε στις 17 Ιανουαρίου.

Τα διάφορα σενάρια πυροδοτήθηκαν εκ νέου μετά από την αιφνίδια απουσία του συζύγου της πρίγκιπα Γουίλιαμ από το μνημόσυνο για τον νονό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνο την περασμένη Τρίτη, παρά το ότι τελέστηκε στο Ουίνδσορ λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι τους και παρά το ότι ο ίδιος επρόκειτο να αναγνώσει ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή.

Η απουσία αποδόθηκε σε «προσωπικό λόγο» που παραμένει αδιευκρίνιστος, αν και το Παλάτι άφησε να εννοηθεί πως δεν συνδέεται με την υγεία της συζύγου του.

Την Πέμπτη εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσιγκτον είπε πως «το Παλάτι κατέστησε σαφές τον Ιανουάριο το χρονοδιάγραμμα της ανάρρωσης της πριγκίπισσας και πως θα παρείχαμε μόνο σημαντικές νέες ανακοινώσεις - αυτή η ανακοίνωση ισχύει».

Με βάση την ενημέρωση του Ιανουαρίου, η περίοδος αποθεραπείας της Κέιτ Μίντλετον θα διαρκέσει έως τουλάχιστον το αγγλικανικό Πάσχα, δηλαδή τα τέλη Μαρτίου.

Πάντως ο πρίγκιπας της Ουαλίας παρέστη χθες σε προγραμματισμένη επίσκεψη σε συναγωγή του Λονδίνου και σήμερα αναμένεται σε εκδήλωση στην Ουαλία.

