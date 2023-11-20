Η Microsoft θα προσλάβει τον Σαμ Αλτμαν, συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της start-up OpenAI, ανακοίνωσε σήμερα ο Σάτια Ναντέλα, τρεις ημέρες μετά την απόλυση του σταρ της Σίλικον Βάλεϊ.

Ο Σαμ Αλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, οι συνιδρυτές της OpenAI θα ενταχθούν με άλλους συναδέλφους τους στην Microsoft για να διευθύνουν μία νέα ομάδα έρευνας για την Τεχνητή νοημοσύνη (AI), έγραψε ο Σάτια Ναντέλα στο Twitter (Χ).

Η OpenAI είναι η start-up που λάνσαρε την πλατφόρμα Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT.

«Η αποστολή συνεχίζεται», έγραψε στον δικό του λογαριασμό ο 38χρονος Σαμ Αλτμαν.

Η Microsoft έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και έχει ενσωματώσει την τεχνολογία αυτή στα δικά της προϊόντα, όπως στην μηχανή αναζήτησης Bing.

Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI αιφνιδίασε την Παρασκευή ανακοινώνοντας την απόλυση του σταρ της Σίλικον Βάλεϊ έπειτα από μία εξεταστική διαδικασία που έκρινε ότι «δεν ήταν πάντα ειλικρινής στην επικοινωνία του με το διοικητικό συμβούλιο, πλήττοντας την ικανότητά του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του».

Το όργανο αυτό δεν έχει πλέον «εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να διευθύνει την OpenAI», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής.

Εκτοτε, πολλά από τα στελέχη της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2015 έχουν υποβάλει την παραίτησή τους, κυρίως ο πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Η έναρξη της λειτουργίας της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας ChatGPT τον Νοέμβριο 2022 άνοιξε την κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρείται επανάσταση αντίστοιχη με την έλευση του Ιντερνετ. Επιτρέπει την παραγωγή κειμένων, γραμμών κώδικα, εικόνων και ήχων με ένα απλό αίτημα την καθημερινή γλώσσα. Προκαλεί επίσης μεγάλες ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν για την δημοκρατία μέσω της μαζικής παραπληροφόρησης ή την απασχόληση μέσω της υποκατάστασης επαγγελμάτων.

