Ο Καναδάς αναστέλλει τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ

Ο Καναδάς θα σταματήσει τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, κυβερνητική πηγή έπειτα από μη δεσμευτική ψηφοφορία που διεξήχθη στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η πραγματικότητα επί του πεδίου δεν μας επιτρέπει πλέον» να εξάγουμε όπλα στο Ισραήλ, δήλωσε η πηγή αυτή.

Το κοινοβούλιο του Καναδά υιοθέτησε τη Δευτέρα μη δεσμευτικό ψήφισμα υπέρ «της άμεσης εκεχειρίας» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το ψήφισμα αυτό ζητούσε επίσης από την κυβέρνηση «την αναστολή των εγκρίσεων και των αποστολών» όπλων «προς το Ισραήλ».

«Μετά την 7η Οκτωβρίου δεν έχουμε εγκρίνει παρά άδειες για μη θανατηφόρο εξοπλισμό. Και, με δεδομένη τη γρήγορη εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου, δεν έχουμε εγκρίνει καμία άδεια από τις 8 Ιανουαρίου», είχε επισημάνει η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί, η οποία επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τη Μέση Ανατολή.

Οι άδειες πώλησης όπλων που εγκρίθηκαν από τον Καναδά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα αφορούσαν αποκλειστικά εξαγωγές μη θανατηφόρου εξοπλισμού, όπως «συσκευές επικοινωνίας», εξήγησε η κυβερνητική πηγή.

Αν και υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έχει αρχίσει να υιοθετεί μια ολοένα και πιο επικριτική στάση έναντι των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες διεξάγονται σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio-Canada, η Οτάβα εξήγαγε το 2022 στρατιωτικό εξοπλισμό προς το Ισραήλ αξίας μεγαλύτερης των 21 εκατ. καναδικών δολαρίων, ενώ το 2021 η αξία τους ήταν 26 εκατ. καναδικά δολάρια.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση του Καναδά η οποία «υπονομεύει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του». «Η ιστορία θα κρίνει σκληρά την απόφαση αυτή της καναδικής κυβέρνησης», σχολίασε σε ανακοίνωσή του.

Στις ΗΠΑ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στο Χ την απόφαση του Καναδά. «Με δεδομένη την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, κυρίως τη γενικευμένη και επιδεινούμενη πείνα, οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να προσφέρουν ούτε ένα σεντ επιπλέον στην πολεμική μηχανή του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανάχιου», σχολίασε.

Σε πολλές χώρες έχουν γίνει δικαστικές προσφυγές κατά της παροχής όπλων στο Ισραήλ.

Στον Καναδά μια ομάδα δικηγόρων και πολιτών παλαιστινιακής καταγωγής κατέθεσε στις αρχές Μαρτίου προσφυγή κατά της κυβέρνησης με αίτημα την αναστολή των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

