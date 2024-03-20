Επίθεση από ουκρανικά drones σε πόλη της Ρωσίας, όχι μακριά από βάση βομβαρδιστικών

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τις πρώτες πρωινές ώρες δύο ουκρανικά drones στη νοτιοδυτική ρωσική περιφέρεια Σαράταφ, στον εναέριο χώρο της πόλης Ένγκελς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανέφερε μέσω Telegram ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές από την πτώση των συντριμμιών τους στην πόλη περίπου 200.000 κατοίκων, 500 χιλιόμετρα και πλέον από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις λένε πως έχουν αποκρούσει επανειλημμένα ουκρανικές επιθέσεις με UAVs στη Σαράταφ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Ένγκελς-2. Από αυτή την τελευταία απογειώνονται συχνά στρατηγικά βομβαρδιστικά που συμμετέχουν σε βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια.

Δεν είναι σαφές αν κάποιο από τα UAVs πέτυχε τον στόχο. Γενικά, η ρωσική πλευρά τείνει να ανακοινώνει μόνο τις επιτυχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Επιθέσεις ουκρανικών drones αποκρούστηκαν επίσης στον εναέριο χώρο των ρωσικών περιφερειών Βαρόνεζ, Κουρσκ και Μπιέλγκοροντ τη νύχτα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην άλλη πλευρά, η Ουκρανία καταγγέλλει ασταμάτητους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Σούμι, από όπου το τελευταία διάστημα απομακρύνονται εσπευσμένα κάτοικοι. Στο νυχτερινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως «από την αρχή αυτού του μήνα, η ρωσική αεροπορία έχει προχωρήσει σε ρίψεις σχεδόν 200 βομβών» σε κοινότητες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Από τη Σούμι απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι το τελευταίο διάστημα.

Αλλά και στη Ρωσία, ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε πως συνολικά 9.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά, θα μεταφερθούν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από δυο χρόνια.

Η μαζική χρήση drones άλλαξε εντελώς τη φύση του πολέμου, στα μέτωπα όσο και στα μετόπισθεν, τάση που παρακολουθούν στενά στρατιωτικοί αναλυτές. Και τα δυο μέρη αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν όπλα του είδους για να πλήττουν στρατιωτικές, ενεργειακές, συγκοινωνιακές και άλλες υποδομές του αντιπάλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

