Σχεδόν 90 αιρετοί, ιδίως μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ανήκουν στο Δημοκρατικό κόμμα, παρότρυναν χθες Παρασκευή τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ αν η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αλλάξει τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αιρετοί εξέφρασαν τις «σοβαρές ανησυχίες (τους) για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ως προς την εσκεμμένη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας» με επιστολή υπογεγραμμένη από 88 μέλη του σώματος που επιδόθηκε στον Λευκό Οίκο.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας συνέβαλαν σε «ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου», αναφέρεται στο κείμενο.

Οι υπογράφοντες απαιτούν από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν να δώσει στον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να καταλάβει πως κάθε εμπόδιο στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα» του Ισραήλ για τη χορήγηση περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας.

Διευκρινίζουν ωστόσο πως πρέπει να εξαιρεθεί από την ενδεχόμενη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας υλικό προοριζόμενο για τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως ιδίως ο Σιδηρούς Θόλος.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά τη χορήγηση χρηματοδότησης στο Ισραήλ για αμυντικούς σκοπούς που επιτρέπει να σώζονται ζωές», κατά το κείμενο.

Ανάμεσα στους πολιτικούς είναι μέλη των επιτροπών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, ο κ. Μπάιντεν, που διεξάγει εκστρατεία για να εξασφαλίσει τον Νοέμβριο δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, επικρίνεται ολοένα πιο έντονα για την άνευ όρων υποστήριξή του στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

