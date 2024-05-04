Επιστρέφει στη Βραζιλία ο Τιάγκο Σίλβα, συμφώνησε με τη Φλουμινένσε

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Τιάγκο Σίλβα.

Στα 39 του πλέον, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τσέλσι μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, έχοντας ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη Φλουμινένσε!

Όπως επιβεβαίωσε και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η επιστροφή του Τιάγκο Σίλβα στην ομάδα της οποίας τη φανέλα φόρεσε το 2006, και από το 2007 έως το 2009.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.