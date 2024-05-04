Λογαριασμός
Επιστρέφει στη Βραζιλία ο Τιάγκο Σίλβα, συμφώνησε με τη Φλουμινένσε

Επιστροφή στη Βραζιλία για τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό, Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από την Τσέλσι και έχει συμφωνήσει να ενταχθεί στη Φλουμινένσε

Τιάγκο Σίλβα

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Τιάγκο Σίλβα.

Στα 39 του πλέον, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Τσέλσι μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, έχοντας ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη Φλουμινένσε!

Όπως επιβεβαίωσε και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η επιστροφή του Τιάγκο Σίλβα στην ομάδα της οποίας τη φανέλα φόρεσε το 2006, και από το 2007 έως το 2009.

Πηγή: sport-fm.gr

