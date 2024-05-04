Τοιχογραφία ζωγραφίστηκε στο Μπλάκγουντ για να τιμήσει τους Manic Street Preachers, οι οποίοι απεικονίζονται όπως ήταν το 1991.

Ο καλλιτέχνης γκράφιτι Πολ Σέφερντ από το Καρφίλι συμμετέχει στο πρότζεκτ Valley Street Art στο πλαίσιο του οποίου κάτοικοι δωρίζουν τους τοίχους τους για να δημιουργηθούν έργα τέχνης.

Όταν κάποιος αποφάσισε να δωρίσει τον τοίχο του στο Μπλάκγουντ στην κομητεία Καρφίλι ο Πολ Σέφερντ ο οποίος υπογράφει τα έργα του ως Walls by Paul, είπε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Οι Manic Street Preachers σχηματίστηκαν στην πόλη το 1986 και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία.

Έτσι, το γεγονός ότι χρειάστηκαν 38 χρόνια για να εμφανιστεί γκράφιτι από εκεί που ξεκίνησαν όλα είναι ίσως λίγο περίεργο.

Μιλώντας στο BBC Radio Wales Breakfast, ο καλλιτέχνης είπε: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια τοιχογραφία των Manic Street Preachers εδώ και αρκετό καιρό» οπότε όταν ένας τοίχος προσφέρθηκε στο Μπλακγουντ, «όρμησα».

«Καθώς ζωγράφιζα, πολλοί άνθρωποι έρχονταν κοντά μου και ρωτούσαν "ποιοι είναι;", καθώς το συγκρότημα είναι αγνώριστο σήμερα».

Η τοιχογραφία περιλαμβάνει τον Ρίτσι Έντουαρντς, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Embassy Hotel στο Λονδίνο πριν από μια πτήση για την Αμερική το 1995.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στην παλιά γέφυρα Severn, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ ίχνος του.

Ο δημιουργός του γκράφιτι είπε ότι το έργο του είναι «φόρος τιμής» στον κιθαρίστα.

«Τα 90s για μένα είναι οι Manics» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

