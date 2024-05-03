Ο Martin Freeman αποκάλυψε ότι γύρισε την πλάτη στη χορτοφαγία μετά από 38 χρόνια και πλέον έχει βάλει στη διατροφή του το κρέας.

Ο 52χρονος ηθοποιός του «Sherlock» και του «The Office» δήλωσε ότι έγινε χορτοφάγος ως έφηβος τον Ιανουάριο του 1986, επειδή, όπως ανέφερε, «δεν ένιωθε ποτέ άνετα με την ιδέα της κατανάλωσης κρέατος». Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε αυτή την απόφαση, γιατί τα «υποκατάστατά τους μπορεί να είναι πολύ-πολύ επεξεργασμένα».

«Προσπαθώ να τρώω λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα», δήλωσε στο podcast «Dish» με τον Nick Grimshaw και τη σεφ Angela Hartnett. Στο podcast, οι καλεσμένοι κάθονται για ένα γεύμα με τους οικοδεσπότες και η μπολονέζ της Hartnett ήταν στο μενού του τελευταίου επεισοδίου.

Martin Freeman gives up on vegetarianism after 38 years https://t.co/drqWf77wdr — Sky News (@SkyNews) May 2, 2024

Ο Freeman είπε ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη «σωστή» μπολονέζ που έφαγε ποτέ, αν και αποκάλυψε ότι η μητέρα του ήταν «αρκετά καλή μαγείρισσα».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι «πάντα είχε υποκατάστατα λαχανικών», τα οποία χαρακτήρισε «υπέροχα». «Είναι αστείο, γιατί μου αρέσουν τα πράγματα που αντικαθιστούν το κρέας, αλλά η επιφύλαξή μου γι' αυτά είναι ότι μπορεί να είναι πολύ-πολύ επεξεργασμένα».

Ο κώδωνας του κινδύνου έχει σημάνει για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, με μελέτες να προειδοποιούν ότι μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παθήσεων, καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων φυτικής προέλευσης έχουν χαμηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών και υψηλότερες φυτικές ίνες από τα αντίστοιχα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η διατροφική αξία μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των προϊόντων.



Πηγή: skai.gr

