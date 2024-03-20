Αυτές είναι οι πιο ευτυχισμένες και οι πιο δυστυχισμένες χώρες: Πρώτη η Φινλανδία για έβδομη φορά - Στην 64η θέση η Ελλάδα

Για έβδομη συνεχόμενη φορά η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ευτυχία που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη με το Αφγανιστάν να παραμένει στην τελευταία θέση της λίστας.

Οι σκανδιναβικές χώρες συνεχίζουν να κυριαρχούν στην πρώτη κατάταξη, με τη Δανία, την Ισλανδία και τη Σουηδία να ακολουθούν πολύ πίσω από τη Φινλανδία. Στην έρευνα του UN Sustainable Development Solutions Network συμμετείχαν 143 χώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 64η θέση, υποχωρώντας έξι θέσεις σε σχέση με το 2023 όταν είχε βρεθεί στην 58η θέση της λίστας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, έχουν πέσει κάτω από τις 20 πιο ευτυχισμένες χώρες, εξασφαλίζοντας την 23η και 24η θέση αντίστοιχα. Αντίθετα, η Κόστα Ρίκα και το Κουβέιτ έχουν μπει στην πρώτη 20άδα, διεκδικώντας τη 12η και 13η θέση.

Σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα ευτυχίας έχουν παρατηρηθεί από το 2006-2010, με το Αφγανιστάν, τον Λίβανο και την Ιορδανία να παρουσιάζουν σημαντική πτώση, ενώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και η Λετονία έχουν σημειώσει αξιοσημείωτες αυξήσεις.

Η κατάταξη της ευτυχίας καθορίζεται από τις προσωπικές αξιολογήσεις των πολιτών με βάση το κατά πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη ζωή τους, μαζί με παράγοντες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η κοινωνική υποστήριξη, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η ελευθερία, η γενναιοδωρία και η διαφθορά.

Η έκθεση υπογραμμίζει μια αλλαγή καθώς καμία από τα πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου δεν περιλαμβάνονται πλέον στην κορυφή της λίστας με τις πιο ευτυχισμένες χώρες. Μόνο η Ολλανδία και η Αυστραλία, και οι δύο με πληθυσμό άνω των 15 εκατομμυρίων, βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις, ενώ ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, με πληθυσμούς άνω των 30 εκατομμυρίων, βρίσκονται στην πρώτη 20άδα.



