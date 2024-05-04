Περιθώρια για πολλές ανάσες στο φετινό Πάσχα δεν υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για καλό λόγο στους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν στο καλεντάρι τους μέσα σε μία εβδομάδα δύο ιστορικά ραντεβού με την Άστον Βίλα για τους «4» του Conference League.

Στο πρώτο τα πήγαν περίφημα, επικρατώντας 4-2 της ομάδας του Έμερι στο «Βίλα Παρκ». Σκοπός είναι να τα πάνε το ίδιο καλά και στη ρεβάνς, ώστε να σφραγίσουν πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Πάνω σε αυτό το πρίσμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τον οποίο δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πήρε… άριστα στο πρώτο ματς, θέλει την μπάλα… χαμηλά.

Όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από τους παίκτες του σε πνευματικό επίπεδο. Επ’ ουδενί, δεν θέλει να δει σημάδια χαλάρωσης από τους ποδοσφαιριστές του, γνωρίζοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση, η Άστον Βίλα έχει την ποιότητα να τους τιμωρήσει.

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», ο έμπειρος τεχνικός περιμένει τα νέα των εξετάσεων του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός μπακ αποχώρησε τραυματίας από το ματς στην Αγγλία, με τον Ρίτσαρντς να παίρνει τη θέση του στο 46’. Έχει υποστεί διάστρεμμα (και όχι θλάση), με τον τραυματισμό να μην δείχνει σοβαρός με την πρώτη διάγνωση που έγινε, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσω της μαγνητικής.

