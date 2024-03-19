Η World Central Kitchen παρέδωσε σήμερα σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη βόρεια Γάζα, φορτίο που έφτασε με την πρώτη αποστολή θαλάσσιας βοήθειας από την Κύπρο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΜΚΟ.

Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα έφτασαν σε οικογένειες, οι οποίες είναι στο φάσμα του λιμού, με το πρώτο ανθρωπιστικό φορτίο που προσέγγισε στην ακτή της Γάζας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μαζί με τοπικούς και διεθνείς εταίρους, η WCK έχει προσφέρει περισσότερα από 39 εκατομμύρια γεύματα από ξηρά, θάλασσα και αέρα σε Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη.

«Η σημερινή παράδοση ρυζιού, αλευριού, οσπρίων, λαχανικών και πρωτεϊνών σε οικογένειες στον βορρά, όπου η πρόσβαση σε βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη, αποδεικνύει ότι τα τρόφιμα που χρειάζονται (οι κάτοικοι) απελπιστικά, μπορούν να παραδοθούν δια θαλάσσης. Εκτός από το φαγητό που έφτασε με το σκάφος Open Arms, η σημερινή συνοδεία προς τα βόρεια, μετέφερε επίσης έτοιμα γεύματα», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι για μήνες οι ομάδες της WCK εργάζονται ασταμάτητα για να ανοίξουν αυτή την οδό θαλάσσιας βοήθειας στη Γάζα και προμηθεύουν και φορτώνουν τρόφιμα σε σκάφη στην Κύπρο.

Αναφέρεται ότι κατασκεύασαν και τη δική τους προβλήτα στη Γάζα, χρησιμοποιώντας μπάζα από βομβαρδισμένα κτίρια για την ασφαλή εκφόρτωση του φορτίου.

«Η WCK θα είναι τελικά σε θέση να παρέχει πολλές ποσότητες φαγητού καθημερινά στις ακτές της Γάζας», δήλωσε ο Χοσέ Αντρές, ιδρυτής της WCK. Προσθέτει ότι οι ομάδες της ΜΚΟ ετοιμάζονται επί του παρόντος να αποστείλουν τη δεύτερη θαλάσσια αποστολή, που θα περιλαμβάνει τρόφιμα και βαριά μηχανήματα που θα επισπεύσουν τη διαδικασία εκφόρτωσης.

Προστίθεται ότι έως τώρα η ΜΚΟ έχει αποστείλει περισσότερα από 1.500 φορτηγά αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα για να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των κοινοτήτων σε όλη τη Γάζα.

Προετοιμασίες για αναχώρηση δεύτερου πλοίου από την Λάρνακα στη Γάζα, αναφέρει η Λευκωσία

Ένα δεύτερο πλοίο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, είναι έτοιμο σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα που έχουν συμφωνηθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώνοντας ότι για την αναχώρησή του υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, «ακόμα και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να είναι ευνοϊκές».

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει εντός των επομένων ημερών. Σημείωσε επίσης τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μεθαύριο, 21η Μαρτίου, με εκπροσώπους από 40 κράτη, για τον απαραίτητο συντονισμό που επιβάλλεται ώστε να μπορέσει η βοήθεια που φτάνει στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας «και να εντατικοποιηθεί και ν’ αυξηθεί η ροή της, αλλά και να διασφαλιστεί η συνεχής ροή».

Θα γίνει σε επίπεδο τεχνοκρατών, διευκρίνισε, και θα αφορά την ανταλλαγή απόψεων ως προς την υλικοτεχνική υποστήριξη που θα μπορεί το κάθε κράτος να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Τα μεγέθη της ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα είναι τέτοια που χρειάζεται η συμβολή πολλών κρατών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Κανένα κράτος από μόνο του δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, πόσο μάλλον η Κύπρος», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

