Κάθε προσδοκία ξεπέρασαν οι αντοχές του ιαπωνικού διαστημοπλοίου Moon Sniper, το οποίο έχει σταλεί σε αποστολή εξερεύνησης στη Σελήνη.

Για 3η σεληνιακή νύχτα, το Moon Sniper κατάφερε να επιβιώσει στις αντίξοες συνθήκες του Φεγγαριού, παρ' ότι δεν ήταν σχεδιασμένο για κάτι τέτοιο. Μάλιστα έστειλε και νέες φωτογραφίες από την επιφάνεια της Σελήνης, προκαλώντας ενθουσιασμό στην Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας μπορεί να πέσει στους μείον 133 βαθμούς Κελσίου και το Moon Sniper δεν αναμενόταν να αντέξει ούτε μια σεληνιακή νύχτα, που είναι μια περίοδος σκότους στο φεγγάρι που διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες.

Το ρομποτικό όχημα, γνωστό και ως SLIM, ή Smart Lander for Investigating Moon, προσγειώθηκε αρχικά στη σεληνιακή επιφάνεια στις 19 Ιανουαρίου. Το ιστορικό κατόρθωμα έκανε την Ιαπωνία την πέμπτη χώρα που «πάτησε» στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο προσγειώθηκε κοντά στον κρατήρα Shioli, που βρίσκεται περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Θάλασσας της Ηρεμίας, μια περιοχή κοντά στον σεληνιακό ισημερινό, όπου το Apollo 11 προσγείωσε για πρώτη φορά ανθρώπους στο φεγγάρι.

Όμως τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Κατά την κάθοδο, το διαστημόπλοιο αντιμετώπισε μια ανωμαλία και προσγειώθηκε στη μύτη του, πράγμα που σήμαινε ότι τα ηλιακά πάνελ του ήταν στραμμένα προς τα δυτικά και όχι όρθια και δεν λάμβαναν το απαραίτητο ηλιακό φως για την παραγωγή ενέργειας. Το αεροσκάφος είχε αρκετή ενέργεια για να στείλει πίσω ένα μωσαϊκό εικόνων πριν κλείσει. Η ομάδα της αποστολής στην Ιαπωνία παρέμεινε αισιόδοξη ότι μόλις το ηλιακό φως θα μπορούσε να φτάσει ξανά στα ηλιακά πάνελ, το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να «ξυπνήσει».

Μέχρι στιγμής, το Moon Sniper, το οποίο απέκτησε το παρατσούκλι του για την τεχνολογία ακριβείας που του επέτρεψε να προσγειωθεί περίπου 55 μέτρα (180 πόδια) από τον στόχο του, συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα την ομάδα, ξυπνώντας μετά από κάθε σεληνιακή νύχτα και τραβώντας νέες φωτογραφίες, τις οποίς μεταδίδει στη Γη πριν ξανακοιμηθεί.

Η ομάδα της αποστολής επικοινώνησε με το Moon Sniper στις 23 Απριλίου μετά την τρίτη σεληνιακή του νύχτα. Το διαστημόπλοιο μπόρεσε να μεταδώσει περισσότερες εικόνες από το σημείο προσεδάφισής του.

«Η SLIM διατήρησε την κύρια λειτουργικότητα ακόμη και μετά από 3 νύχτες στη Σελήνη, κάτι που δεν αναμενόταν στον σχεδιασμό», τόνισε εκπρόσωπος της JAXA.

Εκτός από την επιβίωσή του από το ακραίο κρύο της σεληνιακής νύχτας, το Moon Sniper έχει επίσης υπομείνει τις τρομερές θερμοκρασίες της σεληνιακής ημέρας, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τους 121 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη NASA.

Το διαστημόπλοιο έχει δύο κάμερες πλοήγησης τοποθετημένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο προσγειώθηκε το Moon Sniper, η μία από αυτές τις κάμερες είναι στραμμένη στο διάστημα, αλλά η άλλη έχει θέα στο σημείο προσγείωσης από την οπτική γωνία του διαστημικού σκάφους.

Πηγή: skai.gr

