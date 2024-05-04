Άγιο Φως: Στις 19:30 στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πώς θα γίνει η διανομή σε όλη την Ελλάδα

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου φτάνει στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα το Άγιο Φως, μεταφέροντας μαζί του το χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα.

Για το σκοπό αυτό μεταβαίνει επιτόπου σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Το ‘Αγιο Φως θα παραλάβει ο κ. Κώτσηρας από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει συνάντηση.

Πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται στις 19:30 το απόγευμα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της SKY express θα ταξιδέψει για ακόμη μια χρονιά από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο Πτήση Ώρα

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 19:45 – 20:40

Αθήνα – Ιωάννινα A3 166 20:00 – 21:15

Αθήνα – Κέρκυρα A3 286 19:20 – 20:20

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη Α3 146 20:05 – 21:05

Αθήνα – Χανιά Α3 344 22:35 – 23:25

Αθήνα – Σάμος OA 3004

(έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

Σάμος – Λήμνος OA 3005

(έκτακτη, ειδική πτήση) 20:45 – 21:45

Αθήνα – Λάρισα OA 3000

(έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:20

Λάρισα – Κεφαλονιά OA 3001

(έκτακτη, ειδική πτήση) 20:35 – 21:25

Το πρόγραμμα των δρομολογίων της SKY express διαμορφώνεται ως εξής:

* Αθήνα – Ηράκλειο (GQ216) : Αναχώρηση 20:55- Άφιξη 21:45

* Αθήνα – Ρόδος (GQ284) : Αναχώρηση 20:20 – Άφιξη 21:20

* Αθήνα – Μύκονος (GQ234) : Αναχώρηση 20:35 – Άφιξη 21:20

* Αθήνα – Μυτιλήνη (GQ304) : Αναχώρηση 20:15 – Άφιξη 21:20

* Αθήνα – Σαντορίνη (GQ356) : Αναχώρηση 20:20- Άφιξη 21:15

* Αθήνα – Χίος (GQ244) : Αναχώρηση 20:35 – Άφιξη 21:25

* Αθήνα – Κύθηρα (GQ440) : Αναχώρηση 21:00 – Άφιξη 21:50

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.