Ο Γκάρετ Ντίλαχαντ και ο Σον Άσμορ στο ψυχολογικό θρίλερ «Τhe Hunstman»

Ενα καστ αστέρων θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Τhe Hunstman» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Kyle Kauwika Harris.

Οι Γκάρετ Ντίλαχαντ (Garret Dillahunt), Ελίζαμπεθ Μίτσελ (Elizabeth Mitchell), Σον Άσμορ (Shawn Ashmore) και Τζέσσυ Σραμ (Jessy Schram) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα γυρίσματα να ξεκινούν στην Οκλαχόμα στις 20 Μαΐου.

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Judith Sanders, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022, σε διασκευή Steven Jon Whritner. Ακολουθεί έναν νοσηλευτή MΕΘ ο οποίος προσφέρεται εθελοντικά να διαβάζει σε έναν ασθενή που βρίσκεται σε κώμα και θεωρείται ο κύριος ύποπτος για έξι δολοφονίες νεαρών γυναικών σε μια μικρή πόλη.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω τα γυρίσματα αυτής της σκοτεινής και εντυπωσιακής ιστορίας», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Deadline. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εξωτερική εμφάνιση πολλές φορές ξεγελά και μία από τις πολλές, ενδιαφέρουσες πτυχές αυτού του έργου είναι πώς πραγματεύεται την σχέση της με τον ψυχισμό καθώς και με τους λόγους για τους οποίους κάποιος οδηγείται να σκοτώσει. Το «The Huntsman» είναι μια ταινία που θα ταρακουνήσει τον θεατή», πρόσθεσε.

O Frank Malinoski και ο Garret Dillahunt θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών του «Τhe Hunstman». Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

