Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιότερη πολιτεία της Βραζιλίας, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί καθώς δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Η αρχή πολιτικής προστασίας του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ δήλωσε ότι 68 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται,ενώ τουλάχιστον 24.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί καθώς οι καταιγίδες έπληξαν περισσότερες από τις μισές από τις 497 πόλεις της πολιτείας, που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε, μιλώντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή υπογράμμισε ότι «ο αριθμός των νεκρών και των αγννοούμενων μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ημέρες καθώς αποκτούμε πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές», είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Εντουάρντο Λέιτε, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, τοπική ώρα.

Σε πολλές πόλεις, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ αρκετοί δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Επίσης, από τη σφοδρή καταιγίδα προκλήθηκαν κατολισθήσεις και κατέρρευσε φράγμα σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό.

Ένα δεύτερο φράγμα στην πόλη Μπέντο Γκονκάλβες κινδυνεύει επίσης να καταρρεύσει, δήλωσαν οι αρχές, δίνοντας εντολή στους ανθρώπους που ζουν κοντά να εκκενώσουν την περιοχή.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, ο ποταμός Γκουάιμπα έσπασε τις όχθες του και πλημμύρισε δρόμους, εμποδίζοντας την πρόσβαση στις ιστορικές κεντρικές γειτονιές της πόλης.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με τις έντονες βροχοπτώσεις και την ξηρασία, έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ επλήγη και τον περασμένο Σεπτέμβριο από τις πλημμύρες, λόγω τροπικού κυκλώνα που σάρωσε την περιοχή, έχοντας αφήσει πίσω του περισσότερους από 50 νεκρούς.

Αυτό ήρθε μετά από περισσότερα από δύο χρόνια επίμονης ξηρασίας λόγω του φαινομένου La Nina, με μόνο σπάνιες βροχές.

Ο πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ταξίδεψε στην πολιτεία την Πέμπτη για να επισκεφθεί πληγείσες τοποθεσίες και να συζητήσει με τον κυβερνήτη τις προσπάθειες διάσωσης.

Την Παρασκευή, ο βραζιλιάνος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα υποστηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για τη διάσωση και ανοικοδόμηση της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

