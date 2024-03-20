ΗΠΑ: Το Ισραήλ θα πρέπει να αφήσει τον επικεφαλής της UNRWA να εισέλθει στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι οι ισραηλινές αρχές θα πρέπει να επιτρέψουν στον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας, αφότου την αρνήθηκαν χθες Δευτέρα.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί είχε δηλώσει από το Κάιρο ότι είχε "προγραμματίσει να πάει στη Ράφα", στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης με την Αίγυπτο αλλά ότι "πληροφορήθηκε πως δεν του επιτρέπεται να εισέλθει".

Στη συνέχεια διευκρίνισε σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ ότι "οι ισραηλινές αρχές" του "αρνήθηκαν" την είσοδο στο πολιορκούμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

"Θα έπρεπε να τους επιτραπεί να επισκεφθούν τα μέρη όπου παρεμβαίνει η UNRWA, και εντός της Γάζας, και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ισραηλινή κυβέρνηση για να εγκριθούν γρήγορα όλες οι θεωρήσεις εισόδου που ζητούνται για τους εργαζόμενους των Ηνωμένων Εθνών και ΜΚΟ", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βεντάντ Πατέλ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

"Όλα τα κράτη της περιοχής πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή μια ανθρωπιστική απόκριση και αυτό περιλαμβάνει ασφαλώς την άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας για εργαζόμενους σε διεθνείς οργανισμούς", πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συζητήσει με το Ισραήλ την άρνηση εισόδου στον Λαζαρινί.

Ο επικεφαλής της UNRWA, ο οποίος ήταν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι αυτή η άρνηση εισόδου είναι "άνευ προηγουμένου" για "τον επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας του ΟΗΕ που είναι παρούσα στη Γάζα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.