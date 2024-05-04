Κάθε τόπος γιορτάζει το Πάσχα ξεχωριστά, μοναδικά, με διάφορα έθιμα και συνήθειες που ανάγονται στο πολύ μακρινό παρελθόν. Έτσι και ο δήμος Μετεώρων, έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο που αξίζει κανένας να δει και να βιώσει από κοντά. Ο επισκέπτης που θα βρεθεί στην περιοχή, έχει τη μοναδική ευκαιρία να μεταλάβει της πνευματικότητας που καταυγάζουν αυτές τις άγιες μέρες τα Μετέωρα και τα άλλα μοναστήρια της περιοχής αλλά και να νιώσει την τοπική φιλοξενία σ’ ένα φυσικό περιβάλλον με χρώματα και αρώματα, παράλληλα με την αναβίωση παραδοσιακών εθίμων όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Μεγάλο Σάββατο

Άναμμα Φανού

Το έθιμο του Φανού στο βράχο της Θεόπετρας, συνδέεται με το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη του παρελθόντος και αφορούν τόσο στον ερχομό της Άνοιξης και την αναγέννηση της φύσης, όσο και στον ερχομό του Πάσχα. Στις 12:00 τα μεσάνυχτα ανάβουν τη φωτιά στο Φανό. Οι φλόγες του αναγγέλλουν το μεγάλο γεγονός της Χριστιανοσύνης, την Ανάσταση του Κυρίου.

Χώρος Εκδήλωσης: Θεόπετρα – Δημοτική Ενότητα Βασιλικής

Ώρα: Την ώρα της Αναστάσεως

Δευτέρα του Πάσχα

Άγιος Γεώργιος Μαντηλάς

Το έθιμο έχει βαθιές ρίζες στο χρόνο και όπως όλα τα έθιμα, συνοδεύεται από τη δική του μυθοπλασία. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος Τούρκος αξιωματικός έπεσε αναίσθητος, ενώ έκοβε ξύλα στο δασάκι του Αγίου Γεωργίου. Η γυναίκα του χάρισε το μαντίλι της στον Άγιο με την παράκληση να γίνει καλά. Αμέσως ένας κάτοικος του χωριού αναρριχήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου και κρέμασε το μαντήλι μπροστά την εικόνα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος συνήλθε. Έκτοτε, κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, νέοι του χωριού αναρριχώνται στο βράχο ανεβάζοντας τα καινούρια μαντήλια, τάματα των πιστών, ενώ παράλληλα κατεβάζουν τα παλιά, τα οποία δίδονται ως ευλογία στους προσκυνητές.

Χώρος Εκδήλωσης: Εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου -Καστράκι

Ώρα: 10:00

* Πασχαλόγιορτα

Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, οι Καλαμπακιώτες συγκεντρώνονται, νωρίς το απόγευμα, στον αύλειο χώρο του Αγίου Δημητρίου και χορεύουν τραγουδώντας πασχαλινά τραγούδια. Πρώτος σέρνει τον χορό ο δήμαρχος και ακολουθούν οι πρεσβύτεροι σε ηλικία και οι γυναίκες. Τα Πασχαλόγιορτα, αναβιώνουν από την πρώτη έως την τρίτη ημέρα του Πάσχα σε όλα σχεδόν τα χωριά του δήμου.

Χώρος Εκδήλωσης: Εξωκκλήσι Αγίου Δημητρίου – Πουλιάνα Καλαμπάκας

Ώρα: 17:00

* Κλήδονας

Το έθιμο του Κλήδονα γιορτάζεται κάθε χρόνο παραμονή Πρωτομαγιάς. Οι γυναίκες του χωριού, με τα γκιούμια στολισμένα με λουλούδια, πηγαίνουν στις βρύσες και τα γεμίζουν νερό τραγουδώντας. Στο τέλος καταλήγουν στην πλατεία του χωριού, όπου και χορεύουν. Την ημέρα της Πρωτομαγιάς, χορεύουν πάλι στην πλατεία και το βράδυ πετάνε τα λουλούδια στο ποτάμι.

Χώρος Εκδήλωσης: Πλατεία Βασιλικής

Ώρα: 17:00

Τρίτη του Πάσχα

Περιφορά Ιερών Εικόνων και Αγίων Λειψάνων

Κάθε χρόνο την τρίτη ημέρα του Πάσχα γίνεται με συνοδεία, η κάθοδος από τις μονές των Μετεώρων ορισμένου αριθμού Αγίων Λειψάνων προς τέλεση λιτανείας και αγιασμού των κατοίκων και των προσκυνητών. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιείται το έθιμο της περιφοράς των Ιερών Εικόνων και των Αγίων Λειψάνων. Η πομπή ξεκινάει έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου και διανύοντας μία μεγάλη διαδρομή μέσα από ανήφορους, ράχες, πλαγιές και δρομάκια του χωριού καταλήγει στην πλατεία. Στο τέλος, γίνεται αγιασμός και ακολουθεί η προσκύνηση των εικόνων και των λειψάνων.

Χώρος Εκδήλωσης: Καστράκι

Ώρα: 10:00 - Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας

* Εορτασμός Πρωτομαγιάς – Πασχαλόγιορτα (Τρίτη του Πάσχα)

Μετά από πολλά χρόνια ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί σε μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες, την Τζέρτση. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν την Άνοιξη στην εξοχή και να χορέψουν Πασχαλοτράγουδα, που χορεύονται παραδοσιακά την τρίτη ημέρα του Πάσχα.

Χώρος Εκδήλωσης: Τζέρτση

* Βλαχάβεια 2024 – Αθλοπαιδιές

Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με τον ΣΚΑΜ και τον πολιτιστικό σύλλογο «Παπαθύμιος Βλαχάβας», αναβιώνει την παράδοση των αθλοπαιδιών προς τιμή του Ήρωα Παπαθύμιου Βλαχάβα.

Χώρος Εκδήλωσης: Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας «Βασίλειος Καρακίτσιος»

Ώρα: 10:00

Μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος για τις εκδηλώσεις του Πάσχα τόνισε: «Το Πάσχα στα Μετέωρα έχει τη μοναδικότητα. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα που συνδυάζουν τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Εδώ, στον Δήμο Μετεώρων, θα ζήσετε ένα απόλυτα μυσταγωγικό Πάσχα ανάμεσα στους απόκοσμους βράχους που δείχνουν λες και αγκαλιάζουν την Καλαμπάκα και μοιάζουν σαν να εκπέμπουν σεβασμό, ταπεινότητα και αγιοσύνη στοιχεία αλληλένδετα με τη βαθύτερη ουσία τούτων των ημερών».

