Νεκρός ο γιος του de facto ηγέτη του Σουδάν - Νοσηλευόταν σε ΜΕΘ έπειτα από τροχαίο με μηχανή

Ένας από τους γιους του επικεφαλής του σουδανικού στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, του de facto αρχηγού του κράτους του Σουδάν, πέθανε σε νοσοκομείο της Τουρκίας όπου είχε εισαχθεί και νοσηλευόταν αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο, μετέδωσε χθες Παρασκευή το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Ο Μοχάμεντ Φάταχ αλ Μπουρχάν Ραχμάν κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, όταν συγκρούστηκε τον Μάρτιο με στρατιωτικό όχημα με αποτέλεσμα, να εκσφενδονιστεί σε απόσταση πολλών μέτρων. Διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο στρατηγός Μπουρχάν, ο de facto ηγέτης του Σουδάν αφότου προχώρησε σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021, διεξάγει πόλεμο εναντίον του άλλοτε δεξιού χεριού του, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των επίφοβων παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από έναν χρόνο έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι έχει μετατρέψει πάνω από 8,5 εκατομμύρια άλλους σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους σε αυτό που ήταν ήδη ανάμεσα στα πιο φτωχά κράτη της ανατολικής Αφρικής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έχει επίσης προκαλέσει πελώριες ελλείψεις τροφίμων και ανθρωπιστική κρίση, με τον σουδανικό πληθυσμό να διατρέχει κίνδυνο να υποστεί γενικευμένο λιμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

