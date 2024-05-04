Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση το Νικολό Τζανιόλο από την Άστον Βίλα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σχίρα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του και στη Serie A, ενώ η Άστον Βίλα δεν είναι διατεθειμένη να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία της με τη Γαλατασαράι.

Ο Τζανιόλο αγωνίζεται ως δανεικός στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στην ημιτελική φάση του φετινού Conference League (μπήκε ως αλλαγή στο 84' της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τους «ερυθρόλευκους»), και παρότι έχει αγωνιστεί σε 39 παιχνίδια με τους «Villans», δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα (3 γκολ και 0 ασίστ) και αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

