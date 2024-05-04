Ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τέσσερις πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS, αμερικανικής κατασκευής, που εξαπολύθηκαν εναντίον της χερσονήσου της Κριμαίας από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για την έκταση και τον αντίκτυπο της επίθεσης στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε παρανόμως η Μόσχα το 2014. Το Κίεβο δεν έχει προβεί δημοσίως σε κάποιο σχόλιο.

Η Ρωσία, δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία, αναφέρει συχνά επιτυχίες, όπως τις χαρακτηρίζει η Μόσχα, της δικής της αντιαεροπορικής άμυνας σε ουκρανικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους. Την περασμένη Τρίτη, η Ουκρανία επιτέθηκε στον ρωσικό στρατό στην Κριμαία με πυραύλους που προμηθεύτηκε πρόσφατα από τις ΗΠΑ. Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε τρεις στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία, με αρκετά θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.