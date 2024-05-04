Το απόλυτο σοκ για οικογένεια χθες βράδυ στο Μπεγουλάκι.

Μετά την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκαν διαρρήκτη… μέσα!

Εντρομοι άρχισαν να φωνάζουν και να καλούν σε βοήθεια, η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και ο διαρρήκτης πανικόβλητο το έβαλε στα πόδια. Μάλιστα πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Πρόλαβε όμως και πήρε χρυσαφικά και κάποια μετρητά που βρήκε στο σπίτι.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνες για το συμβάν.

Πηγή: Tempo24

