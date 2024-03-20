Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε η κλινική του Λονδίνου, The London Clinic, όπου έγινε η χειρουργική επέμβαση της Κέιτ Μίντλετον μετά την πληροφορία ότι τουλάχιστον ένα μέλος από το προσωπικό του προσπάθησε να παραβιάσει το ιατρικό απόρρητο και να αποκτήσει πρόσβαση στο φάκελό της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά την προγραμματισμένη επέμβαση που πραγματοποίησε στην κοιλιά τον περασμένο Ιανουάριο.

Μυστήριο καλύπτει το τεράστιο αυτό σκάνδαλο με την ιδιωτική κλινική να αρνείται να απαντήσει σχετικά με το πότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την πιθανότητα παραβίασης του ιατρικού απορρήτου.Επίσης, δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει την ακριβή ημερομηνία που λέγεται ότι έγινε η υποτιθέμενη παραβίαση, αλλά η αποκάλυψη ήρθε μια ημέρα αφότου ένα βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει την Κέιτ να περπατάει μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ έξω από το Γουίνδσορ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο υπεύθυνος παρακολούθησης δεδομένων, μιλώντας στην Dailymail ανέφερε ότι «έλαβε μια αναφορά για παραβίαση» και πως βρισκόταν στη διαδικασία «αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέχονται».

Εν τω μεταξύ, μέλη του νοσοκομείου, που εδρεύει στο Marylebone, στο κέντρο του Λονδίνου, ανέφεραν ότι το προσωπικό είναι «σοκαρισμένο και απογοητευμένο» που ένας «έμπιστος συνάδελφος» θα μπορούσε να είχε προβεί σε μια τέτοια πράξη.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, μια πηγή που γνωρίζει τι έχει συμβεί στο νοσοκομείο είπε στη Mirror: «Αυτό αποτελεί μια μεγάλη παραβίαση της ασφάλειας και είναι απίστευτα επιζήμια για το νοσοκομείο, δεδομένης της άψογης φήμης του για τη θεραπεία μελών της βασιλικής οικογένειας. Τα ανώτερα στελέχη του νοσοκομείου επικοινώνησαν με το παλάτι του Κένσινγκτον αμέσως μετά την ενημέρωση του περιστατικού και διαβεβαίωσαν το Παλάτι ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα. Όλο το ιατρικό προσωπικό έχει μείνει εντελώς σοκαρισμένο και στενοχωρημένο με τους ισχυρισμούς και ήταν πολύ πληγωμένο που ένας έμπιστος συνάδελφος θα μπορούσε να ήταν υπεύθυνος για μια τέτοια παραβίαση της εμπιστοσύνης και της ηθικής».

Η Κέιτ Μίντλετον λέγεται ότι έχει ενημερωθεί για τα όσα έχουν συμβεί, ενώ ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον είπε για την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί πιθανό ποινικό αδίκημα ότι: «Αυτό είναι θέμα του The London Clinic».

Το νέο αυτό γεγονός και η προσπάθεια παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της πριγκίπισσας της Ουαλίας έρχεται την ώρα που κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το τι συμβαίνει στην Κέιτ Μίντλετον.

