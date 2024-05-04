Παναθηναϊκός: Ο λόγος που τρελάθηκαν οι Ισραηλινοί με τον Εξάστερο

Οι «πράσινοι» πανηγυρίσαν ένα σπουδαίο διπλό στο τέταρτο ματς των προημιτελικών στο Βελιγράδι την Μεγάλη Πέμπτη και μια μέρα αργότερα έθεσαν στη διάθεσή του κοινού τους τα εισιτήρια του Game 5.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.